‘Adıyaman’ın ilk avukatıydı, ülkeye büyük hizmetleri oldu’

Anma programına ilişkin bir mesaj yayımlayan siyasetçi Mehmet Vural, Süleyman Arif Emre’nin sadece Adıyaman için değil, Türkiye için de önemli bir değer olduğunu belirtti. Vural, Emre’nin Adıyaman ilinin ilk avukatı olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:



“Süleyman Arif Emre, Adıyaman’ımızın bir değeridir. 1950’li yıllarda avukatlık mesleği ile siyasi hayatına başlamış, uzun yıllar Sıratut Mahallesi’nde yaşamış, Adıyaman milletvekili olarak görev yapmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında devlet bakanı olarak görev almış, meclis başkanlığı gibi önemli makamlarda bulunmuştur. Aynı zamanda iyi bir şair, yazar, hukukçu ve fikir insanıydı.”



‘Süleyman Arif Emre’nin ismi Adıyaman’da yaşatılmalı’

Vural, Süleyman Arif Emre’nin eserleri ve siyaset tarihindeki konumuyla unutulmaması gereken bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak, isminin Adıyaman’da yaşatılması gerektiğini söyledi:



“Sümerbank’ın, Atatürk Bulvarı’nın, Et Balık Kurumu’nun, Süt Fabrikası’nın, Çimento Fabrikası’nın açılışında emeği olan bir devlet adamıdır. Bu değerlerimizin isimlerini günümüzde yaşatamıyoruz. Genç nesillerimize bu tür şahsiyetleri tanıtmak geçmişimizle bağ kurmamız açısından çok kıymetlidir.”



‘Milli Görüş’ün mimarlarından biri’

Erbakan Hoca ile birlikte Milli Görüş hareketinin temellerini atan Süleyman Arif Emre, Milli Nizam Partisi'nin kurucuları arasında yer almış ve partinin programını kaleme almıştır. 1970’ten itibaren Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet partilerinde etkin görevlerde bulunmuştur. 1974’te CHP-MSP, 1977’de AP-MSP-MHP koalisyonlarında devlet bakanlığı yapmıştır.



12 Eylül 1980 darbesi sonrası Mamak’ta yargılanıp beraat eden Emre, siyasi hayatına Refah Partisi ile devam etmiş, daha sonra Milli Görüş’ün farklı kademelerinde önemli roller üstlenmiştir.



‘Sadece siyasetçi değil, aynı zamanda bir şairdi’

Süleyman Arif Emre’nin siyasetin yanı sıra edebiyatla da yakından ilgilendiğini belirten katılımcılar, kendisinin aruz ve hece vezniyle yazılmış 200’e yakın şiir kaleme aldığını, ancak bunların büyük kısmının henüz yayımlanmadığını aktardı. Hatıralarını topladığı “Siyasette 35 Yıl” isimli üç ciltlik kitabı ise Türk siyaset tarihinin son 50 yılına ışık tutan önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.



‘Süleyman Arif Emre’yi anmak bir vefa borcudur’

Mehmet Vural, açıklamasının sonunda tüm Adıyaman halkını ve sevenlerini anma programlarına katılmaya çağırarak şunları söyledi:



“Üstat Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti ve Süleyman Arif Emre, aynı istikamette yürümüş, büyük mücadelenin kahramanlarıdır. Genç kuşaklar onları tanımalı, fikirleriyle buluşmalıdır. Allah Süleyman Arif Emre’ye rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.”

Kaynak : PHA