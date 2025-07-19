Tutdere’nin görevden uzaklaştırılmasının ardından seçim yapıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında verilen "konutu terk etmeme" kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Adıyaman Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere olağanüstü toplandı.



CHP ve AK Parti aday çıkardı, gizli oylama yapıldı

Toplantıda CHP Grubu, Belediye Meclis Üyesi Ufuk Bayır’ı, AK Parti Grubu ise Ekrem Gürcan Çadır’ı aday gösterdi. Gizli oylama usulüyle gerçekleştirilen seçimde CHP’li Bayır 22 oy alırken, AK Parti'nin adayı Çadır 9 oyda kaldı. Böylece Ufuk Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçilmiş oldu.



Ufuk Bayır’dan teşekkür: ‘Adıyaman halkının iradesine saygı’

Başkan Vekili seçilmesinin ardından Belediye Meclisi’nde konuşma yapan Ufuk Bayır, kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür etti:



“Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum.”



AK Partili Tanrıverdi’den açık destek: ‘Tutdere’ye vurulan pranga, Adıyaman halkına vurulmuştur’

Seçimde en çok dikkat çeken gelişmelerden biri ise AK Parti Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi’nin, kürsüden açıkça CHP’nin adayı Ufuk Bayır’a oy verdiğini açıklaması oldu. Tanrıverdi, oyunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı:



“Ufuk Başkanıma hayırlı olsun diliyorum. Kendisine destek olmak amacıyla oyumu ondan yana kullandım. Aynı zamanda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye vurulan prangaların Adıyaman halkına vurulmuş olduğunu görüyorum. Bu nedenle Abdurrahman Tutdere’nin yanındayım. Ve onun emanetçisi olan Ufuk Bayır’ın yanındayım.”



CHP İl Başkanı Engin Doğan: ‘YRP ve AK Parti’den de destek geldi’

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ise gelişmelere ilişkin Halk TV’de değerlendirmelerde bulundu. Doğan, CHP'nin gösterdiği adayın sadece kendi grubundan değil, YRP ve AK Parti grubundan da destek aldığını belirtti:



“Sayın Tutdere ev hapsindeyken Belediye Meclis grubunda başkan vekili seçimi yapıldı. Bir Yeniden Refah Partili üye CHP'ye katıldı ve üyeliğini resmen gerçekleştirdi. Diğer bir YRP’li üye de Ufuk Bayır’a oyunu verdi. Bunun dışında bir AK Partili meclis üyesi de bu haksızlığa ve hukuksuzluğa dayanamayarak CHP’nin adayına oy verdi.”



Meclis dağılımı: 20 CHP, 10 AK Parti, 1 YRP

Adıyaman Belediye Meclisi'nde 20 CHP’li, 10 AK Partili ve 1 Yeniden Refahlı meclis üyesi bulunuyor. Yapılan gizli oylamada CHP’nin 20 üyesine ek olarak 2 oy daha alması dikkat çekti. Böylece, CHP'li Bayır’ın 22 oyla seçilmesi; en az bir AK Partili ve bir YRP'li üyenin desteğini aldığını gösterdi.

Kaynak : PHA