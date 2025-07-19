İki ayrı noktada arıza tespit edildi

Adıyaman Adliye Sarayı’nın güneyinden geçen ve bulvarın güney kesimlerine içme suyu sağlayan ana iletim hattında iki ayrı noktada arıza tespit edildi. Hattaki sorunların, hem su akışını hem de şehir içindeki su dağıtımını aksatabilecek nitelikte olduğu belirtildi.



Gece müdahalesiyle trafik ve günlük yaşam etkilenmedi

Adıyaman Belediyesi, arızaya gece saatlerinde müdahale ederek hem trafik akışını hem de gündüz saatlerindeki şehir yaşamını etkilemeden onarım gerçekleştirdi. Ekiplerin gece boyunca süren çalışmasıyla arızalı noktalar tespit edilerek gerekli bakım ve onarım işlemleri tamamlandı.



Belediyeden açıklama: ‘Çalışmalar aralıksız sürecek’

Adıyaman Belediyesi’nden yapılan açıklamada, içme suyu altyapısının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarının gece-gündüz demeden sürdürüleceği vurgulandı.



“Kentimizin içme suyu altyapısını güçlendirmek, arızaları hızlı şekilde gidermek ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerimizle sahadayız. Bu tür müdahalelerde, kamu hizmetinin aksamaması için gereken tüm hassasiyet gösterilmektedir.” denildi.

Kaynak : PHA