‘Bahçeli’nin ortaya koyduğu vizyon, bölgesel barışın teminatıdır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu “Terörsüz Türkiye” vizyonunun çok yönlü bir stratejinin ürünü olduğunu söyleyen Başkan Ali Önat, bu yaklaşımın sadece sınır güvenliği değil, aynı zamanda bölgeye yönelik uluslararası planlara karşı da bir milli refleksi temsil ettiğini vurguladı.



“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde ortaya konulan ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu, sadece Türkiye’nin terörle mücadelesi anlamına gelmiyor. Bu vizyon, aynı zamanda Ortadoğu’yu terör örgütleri eliyle şekillendirmeye çalışan küresel güçlere karşı kararlı bir duruşun ifadesidir. İsrail gibi devletlerin bölgemizde yürüttüğü vekâlet savaşları, Türkiye'nin bu dirayetli duruşuyla sekteye uğramaktadır.”



‘Terörden nemalananlar rahatsız oluyor’

Türkiye’nin son yıllarda terörle mücadelede önemli mesafeler kat ettiğine dikkat çeken Önat, bu başarının sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal bir birliktelikle sağlandığını söyledi. Türkiye'nin sınır ötesi ve iç güvenlik operasyonlarının büyük bir stratejik kuşatmayı bozduğunu belirten Önat, şu ifadeleri kullandı:



“Türkiye, sınır ötesi harekâtlarla, içeride yapılan etkili operasyonlarla, siyasi kararlılık ve milletin desteğiyle terörün kökünü kurutma noktasında ciddi mesafe almıştır. Bu süreçte terörden nemalanan ve bölgeyi parçalayarak menfaat devşirmek isteyen odaklar rahatsız olmaktadır. İsrail’in bölgesel projeleri, Türkiye’nin bu milli duruşuyla çatırdamaktadır.”



‘Terörsüz Türkiye, bağımsız Türkiye demektir’

Terörle mücadelenin, sadece bir güvenlik meselesi değil aynı zamanda bir bağımsızlık ve irade meselesi olduğunu belirten Önat, Türkiye’nin bu duruşuyla bölgedeki birçok uluslararası planı bozduğunu ifade etti:



“Terörsüz bir Türkiye demek, bağımsız bir Türkiye demektir. Terörün olmadığı bir coğrafya; hem milletimizin güven içinde yaşaması hem de bölge halklarının kaderini dış güçlere teslim etmemesi açısından hayati önemdedir. İsrail’in ve benzeri aktörlerin hesaplarının bozulmasının temelinde bu irade yatmaktadır.”



‘MHP Adıyaman teşkilatı bu mücadelenin arkasındadır’

MHP Adıyaman İl Teşkilatı olarak bu stratejik mücadelenin tam destekçisi olduklarını belirten Önat, teşkilat olarak devletin ve milletin yanında olduklarını vurguladı:



“Bizler, Adıyaman teşkilatı olarak Sayın Genel Başkanımızın çizdiği bu istikametten bir milim sapmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu topraklarda teröre hayat hakkı tanımayacağız. Vatandaşlarımızın huzuru, devletimizin bekası için mücadele eden tüm kahramanların yanındayız.”



‘Terörsüz Türkiye, güçlü Türkiye demektir’

Açıklamasının sonunda, MHP’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonunun milletin desteğiyle başarıya ulaşacağını belirten Ali Önat, “Terörsüz Türkiye, güçlü Türkiye demektir. Bu hedefe ulaşmak artık çok yakındır” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA