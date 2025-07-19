Başkan Seçer 10 Temmuz’da ev hapsine alınan ve görevinden uzaklaştırılan Başkan Tutdere’yi evinde ziyaret etti. Seçer’e ziyaretinde eşi Meral Seçer de eşlik etti. Ziyaret sırasında Başkan Tutdere’nin anı defterine duygularını da kaleme alan Seçer, şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman’ın en zor günlerinde hep kalbi Adıyaman için atan Abdurrahman Başkanımı ziyarete geldim. Tutuklu bulunduğu ev hapsinden bir an önce serbest kalacağını umut ediyorum. Adıyaman’a en kısa sürede tekrar hizmet etmesi dileğiyle.”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Seçer, 6 Şubat depremleri sonrasında Tutdere’nin gösterdiği çabayı şu sözlerle anlattı:

“Abdurrahman Başkan, 6 Şubat depremlerinde gerçekten insanüstü bir gayretle çalıştı. Bunun en önemli tanıklarından biri bendim. O dönemde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Adıyaman’a ne yapabiliriz diye düşünürken, kendisi bizim en büyük destekçimiz ve rehberimizdi.”

Tutdere’nin başkanlık görevinde de aynı özveriyi sürdürdüğünü belirten Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kalbi her zaman Adıyaman için attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermemiz için tabiri caizse kapıdan kovsanız bacadan girerdi. Yeter ki Adıyaman’a bir katkı sunayım derdi. Karşı karşıya kaldığı durumu asla hak etmiyor. Elbette ki hepimiz yargılanabiliriz, ancak hukuk bu şekilde işlememeli. Abdurrahman Başkan tutuksuz yargılanabilirdi. Ne kaçma riski ne delil karartma durumu vardı. Bu tamamen hukuksuz ve siyasi bir mülahaza ile yapılmış bir operasyondur.”

“Temennimiz, Abdurrahman Başkan’ın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşarak Adıyaman’a hizmet etmeye kaldığı yerden devam etmesidir. Dün olduğu gibi bugün de kendisinin yanında olacağız.”

Ziyaretin ardından Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Ufuk Bayır ve CHP İl Başkanı Engin Doğan ile birlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman’a kazandırılan ve yapım maliyeti Mersin Belediyesi tarafından üstlenilen Mersin Caddesi'ni gezdi.

Kaynak : PHA