“Terörsüz Türkiye artık bir kazanımdır”

Alkayış, PKK’nın silah bırakma sürecine dair yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin terörle mücadelede tarihi bir eşiği geçtiğini vurguladı:

“Türkiye, ilk kez terörü bitirme eşiğini aşmış durumda. PKK silah bıraktığını açıkladı. Bu durum yıllarca süren mücadelenin, devlet aklının ve millet kararlılığının başarısıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen bu süreç, aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın kararlı ve yapıcı iradesinin neticesidir. Sayın Devlet Bahçeli’nin duruşu da bu zemini güçlendirmiştir. Artık terörsüz Türkiye bir temenni değil, kazanımdır.”

AK Parti Kızılcahamam Kampı'na değindi

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AK Parti Kızılcahamam Kampı hakkında da bilgi veren Mustafa Alkayış, teşkilatın yenilenme sürecine vurgu yaptı:

“AK Parti teşkilatları olarak sürekli kendimizi yeniliyor, sahada aldığımız nabızla geleceğe hazırlanıyoruz. Kızılcahamam kampı, bunun en somut göstergesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız teşkilat mensuplarımızla birebir ilgilendi. Her yönüyle verimli, vizyoner bir süreç yaşadık.”

“Adıyaman’ın projeleri kararlılıkla ilerliyor”

Adıyaman’daki yatırımlara da özel bir başlık açan Milletvekili Alkayış, şehirde devam eden projeler hakkında güncel bilgiler verdi:

“Meydan Projemiz estetik, güvenli ve dirençli bir şehir vizyonunun parçasıdır. Kalıcı konutlardan sağlık altyapısına kadar her alanda ciddi mesafe kat ettik. 150 yataklı devlet hastanemizin inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Altınşehir’e yeni hastane ihtiyacına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Hedefimiz; 2025 yılı sonunda projelerin tamamını hayata geçirmek.”

Mustafa Alkayış’ın canlı yayında yaptığı değerlendirmeler, hem ulusal düzeyde terörle mücadele politikalarını hem de yerel hizmet projelerini kapsayarak izleyiciye geniş bir vizyon sundu. Programda ortaya konan mesajlar, Adıyaman’ın geleceğine dair güçlü bir yönetişim kararlılığına işaret etti.

Kaynak : PHA