Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kapsamında protokol üyeleri, yeniden inşa edilen yapıları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Deprem sonrası dayanışma ve yeniden inşa vurgusu

Toplu açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sürece katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında milletimiz örnek bir dayanışma sergiledi. Camilerimiz, Kur’an kurslarımız ve gençlik merkezlerimiz yeniden ihya edildi. Bu eserler, sadece birer yapı değil; ruhumuzu, birlikteliğimizi ve imanımızı güçlendiren mekânlardır.”

Hayırseverlere teşekkür belgesi takdim edildi

Programın devamında, Adıyaman’da cami ve Kur’an kursu yapımına destek veren hayırseverlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Yetkililer, katkı sunan kişi ve vakıfların sürece olan desteğinin, bölgenin manevi hayatının yeniden canlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Mehmet–Sıdıka Bilen Camii yeniden ibadete açıldı

Hasar alarak ibadete kapatılan ve yapılan tadilat sonrası yeniden hizmet vermeye başlayan Mehmet–Sıdıka Bilen Camii, toplu açılış töreni çerçevesinde yeniden ibadete açıldı. Camii, bölge halkının hem ibadet hem de sosyal dayanışma ihtiyaçlarına cevap vermek üzere düzenlendi.

Adıyaman’a hayırlı olması temennisiyle

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, program sonunda yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi:

“Bu önemli eserlerin ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle ayağa kaldırdığımız bu yapılar, geleceğe umutla bakmamızın sembolüdür.”

Kaynak : PHA