Ovacık Köyü su deposu çalışmaları devam ediyor

Samsat ilçesine bağlı Ovacık Köyü’nde yapımı süren 1000 tonluk su deposunu ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol, yüklenici firma yetkililerinden teknik bilgi aldı. Proje tamamlandığında, köy halkının içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.

Vali Varol ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, köy yaşamının iyileştirilmesine yönelik kararlılığı vurgulayarak şunları söyledi:

“İnsanımızın hizmet ihtiyacı ne ise ve neredeyse kamu kurum ve kuruluşlarımızla oradayız. Vatandaşımızın memnuniyetini esas alarak insanı merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Yarımbağ Köyü İnceali Mezrasında köy evleri tamamlanıyor

Depremin ardından yeniden inşa sürecine giren Yarımbağ Köyü’ne bağlı İnceali Mezrası’nda, yapımında sona gelinen köy evleri incelemeye açıldı. Vali Varol, yerleşime açılması planlanan yapıları gezerek yüklenici firma yetkililerinden sürece ilişkin bilgi aldı.

Yöresel mimariye uygun şekilde inşa edilen konutların kısa sürede halkın kullanımına sunulması bekleniyor. Vali Varol, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Depremde hasar alan ilimizi, ilçelerimizi, köylerimizi ve her bir mezramızı eskisinden daha güzel, daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde yeniden imar ediyoruz.”

İlçe Jandarma Komutanlığı yeni binasında hizmete başladı

Samsat’ta yapımı tamamlanarak hizmete açılan İlçe Jandarma Komutanlığı binasını ziyaret eden Vali Varol, asayiş uygulamaları ve teknik altyapıya ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yeni hizmet binası, bilişim ve haberleşme sistemleri bakımından modern imkânlarla donatıldı.

Vali Varol ziyaret sonunda şu ifadeyi kullandı:

“Vatandaşlarımıza teknolojinin gerektirdiği tüm imkânlara uygun biçimde tasarlanmış, modern ve ferah bir ortamda kaliteli güvenlik hizmeti sunacağız.”

Samsat Belediyesi su deposu projesi gözden geçirildi

Vali Dr. Osman Varol, Samsat Belediyesi’ne ait yeni su deposu inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmalar hakkında Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat tarafından bilgilendirilen Vali, projenin bölgenin su ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

GES Destekli Soğuk Hava Deposu üreticilere nefes aldıracak

Samsat’ta yapımı süren Güneş Enerjili Soğuk Hava Deposu, ilçede yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik farkındalığı artırmayı ve üreticilerin elektrik maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Vali Dr. Osman Varol, proje alanında gerçekleştirdiği incelemede bu yatırımı şöyle değerlendirdi:

“Üreticilerimiz üzerindeki elektrik maliyetini önemli ölçüde azaltacak bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Yapılan bu çalışmalar, Samsat ilçesinin her köşesinde kalkınma ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönündeki devlet kararlılığını yansıtırken Vali Varol Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla kamu yatırımları aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kaynak : PHA