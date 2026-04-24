Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Selahattin Dolgun, bir dizi ziyaret ve temas kapsamında Adıyaman’a gelerek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Perre Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıda konuşan Dolgun, eğitim gündemine ve sendikal çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu. Program, eğitim camiasında yaşanan gelişmelerin ele alındığı, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği bir buluşmaya sahne oldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, hem yerel çalışmalar hem de ülke genelindeki sendikal süreçler masaya yatırıldı.

Teşkilat Toplantısında Birlik Mesajı

Toplantı, Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Selahattin Dolgun, Adıyaman teşkilatının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, sahada yürütülen faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Dolgun, Adıyaman’da yeni bir yönetimin göreve geldiğini ifade ederek, yapılan çalışmaların ilerleyen süreçte sonuç vereceğini dile getirdi. Teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Sendikalara Yönelik Açıklamalar

Dolgun, konuşmasında bazı sendikalara yönelik eleştirilerde bulunarak, uzun yıllardır yapılan toplu sözleşmelere rağmen eğitim çalışanlarının beklentilerinin karşılanamadığını ifade etti. Eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele ettiklerini belirtti.

Sendikal sürecin zaman içerisinde ilerlediğini dile getiren Dolgun, elde edilen kazanımların adım adım gerçekleştiğini söyledi. Eğitim çalışanlarının haklarının savunulması için tüm üyelerin sürece katkı sunması gerektiğini ifade etti.

Öğretmenlik Mesleğine Vurgu

Toplantıda öğretmenlik mesleğinin önemine de değinen Dolgun, eğitimcilerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Eğitim çalışanlarının karşılaştığı sorunların çözümü için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yaşanan bazı olayların ardından eğitim ortamlarında güvenliğin öneminin bir kez daha gündeme geldiğini dile getiren Dolgun, öğretmenlerin mesleki saygınlığının korunmasının önemine dikkat çekti.

Eğitim Politikaları Ve Hedefler

Programda söz alan katılımcılar da eğitim sistemine dair görüşlerini paylaştı. Eğitimde hedefin sadece akademik başarı olmadığını, aynı zamanda topluma faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade ettiler.

Toplantı, sendikal çalışmaların güçlendirilmesi ve eğitim alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği vurgusuyla sona erdi.