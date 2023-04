Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Hatay’da tiyatro yönetmeni olarak çalışmakta olan Hayali Atilla Yaprak ve yardımcısı Barış Can Gülhan, TÜRGEV Kardeşlik Sofrası kapsamında, her gün farklı bir şehirde iftardan sonra Karagöz Hacivat gösterisi sergiliyor.

Depremden önce Hatay’da tiyatro yönetmeni olarak çalışmakta olan Hayali Atilla Yaprak ve yardımcısı Barış Can Gülhan, TÜRGEV Kardeşlik Sofrası kapsamında, her gün farklı bir şehirde iftardan sonra Karagöz Hacivat gösterisi sergiliyor. Her yaştan seyirciyi ama en çok da çocukları mutlu eden etkinliğin bugünkü durağı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi oldu.

Çocukluğundan beri Karagöz Hacivat ile ilgilendiğini ifade eden Atilla Yaprak, Hayali Orhan Kurt ile yirmi beş gün boyunca köy köy dolaştığını, Karagöz Hacivat’ı nasıl sevebileceğini ve nasıl icra edebileceğini ondan öğrendiğini anlattı. Karagöz geleneğinin şimdiki nesillere aktarılmasını önemsediğini belirten Yaprak, Kardeşlik Sofrası organizasyonun bir parçası olarak büyük acılar yaşamış ve yaralar almış insanlara, özellikle de çocuklara dokunabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kardeşlik Sofrası’nda her gün yeni çocuklarla tanıştıklarını, hayal perdesinin etrafında buluşan insanların bir an için bile olsa acılarını unuttuklarını, çocuklarla beraber gülme şansı bulduklarını sözlerine ekledi. Yaprak, sanatla iyileşebileceğimizi düşündüğünü ve bunun aracısı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu vurguladı.

TÜRGEV Kardeşlik Sofrası afetten etkilenen şehirlerdeki yolculuğuna devam ediyor. Geçici barınma alanlarındaki mahalle iftarlarının ve Karagöz Hacivat gösterisinin yanı sıra macun, şerbet, pamuk şeker, patlamış mısır ikramı; balon gösterileri ve oyunları düzenliyor.



Kaynak : PHA