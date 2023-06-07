Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Çukobirlik'e emanet olarak verdiği pamuk gün geçtikçe fiyat olarak değer kaybettiğini belirterek, yetkililerden mağduriyetlerin giderilmesi için gereken çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğini, söyledi.

Pamuk üretisinin bekleyişi mağduriyete sebep olduğunu aktaran Turanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2022 yılında pamuk üreticilerimizin bin bir emekle üretmiş olduğu pamuğu değerinde satabilmek için çoğu çiftçimiz ürününü emanet olarak Çukobirlik'e teslim etti. 2022 yılında yüksek girdilerden dolayı pamuk kg fiyatının en az 35 TL. Olarak belirleneceğini beklerken, Çukobirlik 01.08.2022 tarihinde başfiyat olarak 20,5 TL. belirlendi. Akabinde 03.10.2022 tarihinde Çukobirlik fiyat güncellemesi yaparak pamuk kilogram baş fiyatını 15,8 TL olarak belirlemiştir. Pamuk üreticimizin bekleyişi maalesef mağduriyetlerine sebep olmuştur. Pamuk üreticilerimizin Çukobirlik'e emanet olarak verdiği pamuk gün geçtikçe fiyat olarak değer kaybetmiştir. 05.04.2023 tarihinde Çukobirlik'in belirtmiş olduğu ürün başfiyat 13,8 TL. Çukobirlik’in son fiyat güncellenmesinden sonra ürününü Çukobirlik’e emanet olarak veren çiftçilere ürün fiyatını 13.8 TL üzerinden ödeme yapılacağını Çukobirlik tarafından üreticilere bilgi verildi. Pamuk üreticilerimiz, yetkililerden mağduriyetlerin giderilmesi için gereken çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğini, aksi taktirde küresel bazda önem arz eden pamuk üretimin ülkemizde sürdürebilirliği aksamalara neden olacaktır. "



Kaynak : PHA