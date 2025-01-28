“Hukuksuz Kararı Tanımıyoruz”

Sofya Alağaş’a yönelik verilen cezaya ilişkin X hesabından açıklama yapan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

“Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofya Alağaş’a verilen ceza, AKP iktidarının yargıya talimatıyla verilmiş siyasi bir karardır. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Toplumsal barış umudunu zedeleyen bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.”

“Siirt Halkının İradesine Kumpas”

Alağaş’a yönelik davanın arkasında siyasi hesaplar olduğuna dikkat çeken Bakırhan, Siirt halkının iradesinin hedef alındığını savundu:

“31 Mart'ta partimizle demokratik yollarla yarışamayanlar, Siirt halkının iradesine kumpas kurmak istiyorlar. Ancak biz bu kumpaslara karşı demokratik siyaseti ve adaleti en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.”

Barış ve Demokrasi Vurgusu

Bakırhan, açıklamasında toplumsal barışa yönelik tehditlere de dikkat çekti. Yargının siyasallaştırıldığına işaret eden Bakırhan, bu tür uygulamaların hem demokrasiye hem de toplumsal barışa zarar verdiğini ifade etti.

Ne Olmuştu?

Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, iktidarın yerel yönetimlere ve demokratik siyasete müdahale ettiği eleştirilerini yeniden gündeme getirdi.

Kaynak : PHA