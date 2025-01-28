Kimler Katıldı?

Toplantıya, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Mehmet Bayram ve okul idarecileri katıldı. Toplantı sırasında, iş sağlığı ve güvenliği alanında dikkat edilmesi gereken temel hususlar detaylı bir şekilde tartışıldı ve çözüm odaklı öneriler değerlendirildi.

“Güvenlik Önceliğimizdir”

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, iş sağlığı ve güvenliğinin eğitim kurumları için bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Başli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim kurumlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konusunu her zaman önceliğimiz olarak görmekteyiz. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bugün burada yaptığımız bu toplantının, okullarımızda risklerin en aza indirilmesi ve daha güvenli bir ortam oluşturulması adına önemli bir yol haritası oluşturacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, bu tür çalışmaların sürekli ve verimli bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum.”

Toplantının Gündemi

Toplantıda şu konular ele alındı:

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi,

Potansiyel risklerin tespit edilerek en aza indirilmesi,

Çalışanlar ve öğrenciler için güvenli bir ortam oluşturulması,

Okul yönetimlerinin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine etkin katılımının sağlanması.

Sürekli ve Verimli Çalışmalar Hedefleniyor

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, okullarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanması ve bu tür toplantıların düzenli olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu konuda okullarda farkındalığı artıracak eğitim programları ve denetim süreçleriyle çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak : PHA