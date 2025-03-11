"Suriye'deki Mutabakat, Tüm Halkları Kapsıyor"

Bakırhan, mutabakatın sadece Kürtleri değil, bölgedeki tüm halkları kapsadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O metinde ne kadar Kürt varsa o kadar Alevi var. Ne kadar Alevi varsa o kadar Hristiyan var. Ne kadar Hristiyan varsa o kadar Arap var. Suriye'nin bütün renkleri var. Mutabakat, halkların kendi kimlikleriyle demokratik bir zeminde yaşayabilmesini öngörüyor."

Bakırhan, Suriye'de yaşanan Alevilere yönelik katliamları da kınayarak, mutabakatın Alevi yurttaşlar açısından kaygıyla karşılanabileceğini ancak içeriğinin tüm halkları kapsayıcı olduğunu belirtti.

"Nevruz, Barış Mücadelesinin Taçlandırıldığı Bir Gün Olacak"

21 Mart’ta Diyarbakır’da kutlanacak Nevruz’a ilişkin olarak bir deklarasyon açıklayan Bakırhan, Kürt sorununun barışçıl çözümü için yeni bir dönemin başladığını ve bu sürece güçlü bir destek verilmesi gerektiğini söyledi. "Bu çağrı aynı zamanda Nevruz ruhunun daha güçlü bir şekilde zalime karşı özgürlük arayışına dönüşmesidir" diyen Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Nevruz’da bu çağrıyı sahiplenip, barış, demokrasi ve özgürlük sesini İmralı'ya kadar güçlü bir şekilde ulaştırabilirsek, en büyük görev ve sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. 2025 Nevruzu, tarihi bir nevruz olacak. Artık geldiğimiz noktada barışı taçlandırma, Öcalan’ı özgürlüğüne kavuşturma ve Orta Doğu’daki tekçi sistemler yerine bütün halkların kendi kimlikleriyle yaşayabileceği bir düzen kurma sürecine girdik."

"Öcalan’ın Paradigması Bugün Suriye’de"

Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın görüşlerinin bugün Suriye’de hayata geçtiğini savunarak, tekçi sistemlerin artık işlemeyeceğini belirtti:

"Öcalan’ın paradigması bugün Suriye’dedir. Suriye’yi tek bir milliyete hapsetmeye çalışanlar artık bunun böyle olmayacağını çok iyi anladılar. Büyük mücadeleler verdiniz, bedeller ödediniz. Şimdi 2025 Nevruzu ile birlikte milyonlarla en güzel giysilerimizle, en iyi türkülerimizle, en iyi duygularımızla birlikte bu Nevruzu kutlayarak, Türkiye halklarına, Kürtlere, emekçilere ve ezilenlere yeni bir başlangıcın nasıl bir coşkuyla yaşandığını göstereceğiz."

DEM Parti’nin öncülüğünde Diyarbakır’da yapılacak Nevruz kutlamalarının, barış sürecine güçlü bir mesaj vereceği vurgulandı. Bakırhan, sürecin takipçisi olacaklarını ve halkların eşitliği temelinde demokratik bir çözüm için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA