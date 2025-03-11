"AK Parti’nin Mazeretsiz İktidarı Var, Muhalefet Savruluyor"

Ağıralioğlu, mevcut siyasi partileri değerlendirerek AK Parti’nin uzun süredir tek başına iktidar olduğunu ancak ülkenin sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığını belirtti. Muhalefetin dağınıklığına dikkat çeken Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Şu anda başka bir parti yok. AK Parti’nin mazeretsiz bir iktidarı var. Zaten toparlayabilseler memleket bu halde olmazdı. MHP, klasik anlamıyla bir parti konumunda değil, farklı bir siyasi mevzide duruyor. İYİ Parti, seçimde yaşadığı güven bunalımını aşamadı. CHP savruluyor. DEVA ve Gelecek partileri tutunamadı. Yeniden Refah bir kaçış rampası gibiydi, ancak yakaladığı ivmeyi muhafaza edemedi."

"Allah Önümüze Tertemiz Bir Siyasi Kulvar Koydu"

Türkiye’nin içinde bulunduğu belirsizlik ortamında Anahtar Parti’nin güçlü bir alternatif haline geldiğini ifade eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreç çok önemli. Ülkemiz ekonomik ve siyasi darboğazda. Türkiye'de siyasal alan adeta delirmişlere teslim edilmiş gibi. Devlet Bey’in söylediklerini kimse anlayamıyor. Tayyip Bey ihtiyatlı duruyor ama CHP’nin hali ortada. Tek adaylı bir ön seçim yaptılar, kimse ne olduğunu anlamadı. Ancak Allah, önümüze tertemiz bir siyasi kulvar koydu. Bu kulvar; memleketin, milletin kulvarıdır. 85 milyonu sarıp sarmalayacağımız, devlet-millet bütünlüğünü sağlayacağımız bir kulvardır."

"Oy Hesabı Yapmayan, Memleket İçin Siyaset Yapan Bir Partiyiz"

Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaptığı siyaset yıllarına da değinen Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin yalnızca doğruları söyleyen değil, aynı zamanda doğruları iktidar etmeyi amaçlayan bir parti olduğunu vurguladı:

"Ben zor zamanlarda siyaset yaptım. Oysuz siyaset yaptım. Oy alamadan da doğruları söyleyen, onunla mutlu olan, onunla yetinen siyaset yaptım, rahmetli Muhsin Başkan’la. Ancak şimdi sadece doğruları söyleyen değil, doğruları iktidar etmeye talip bir partideyiz. Türkiye’yi bu darboğazdan çıkarmayı milletine, devletine ve evlatlarına borç bilenlerin partisiyiz."

"Dünyada Seçimli Krallar Dönemi Başladı"

Dünyada giderek artan otoriterleşme eğilimlerine dikkat çeken Ağıralioğlu, bazı liderlerin seçimle iş başına gelmesine rağmen mutlak yetkilere sahip olma eğiliminde olduğunu belirtti:

"Bugün dünyada seçimle gelen liderler, krallar gibi yönetmeye başladı. Birileri Tayyip Bey’i kastederek ‘sen kendini kral mı sanıyorsun’ diyor. Türkiye’deki uygulamalar tartışılabilir ama dünyada daha büyük bir eşleşme oldu. Artık seçimli krallar dönemine girdik. Sandıktan çıkıyorlar ama krallar gibi davranıyorlar."

"Büyük Ortadoğu Projesi Kapsamında Türkiye’yi Yeni Tehlikeler Bekliyor"

Dış politikadaki gelişmeleri de değerlendiren Ağıralioğlu, Büyük Ortadoğu Projesi’nin yeni aşamalarına girildiğini ve Türkiye’nin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti:

"Büyük Kürdistan’ın İsrail güvenlik programına dönüşecek bir tatbikatı var. Bugünlerde konuşacağımız konular arasında bu da olacak. Şu anda adı konmamış bir çözüm süreci yürütülüyor. Ancak bu sürecin ne olduğu, nasıl bir sonuca varacağı belirsiz. 40 yıllık terör sorununu bir anda çözmeye karar verdiler ama bu sürecin nasıl işleyeceğine dair kimse net bir şey bilmiyor."

"Erken Seçim Tartışmaları ve Erdoğan’ın Siyasi Stratejisi"

Türkiye’de erken seçim tartışmalarına da değinen Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın popülist adımlarla seçimi erkene çekebileceğini öne sürdü:

"Tayyip Bey, erken seçim için birtakım popülist hamlelere başvuruyor. Bütçe disiplinini gözden çıkaracağını belli eden bazı destekler açıklamaya başladı. Ölene kadar aday olacağını da açıkça söylüyor. Geçen gün dedi ki, ‘Bu makamlar bize kalıcı değil, ölünce bırakacağız.’ Biz de rahatladık! Biz ölene kadar kalacağını zannediyorduk. Erdoğan 2028'de de, 2029'da da aday olacakmış gibi görünüyor. Mansur Yavaş biraz kenarda duruyor ama Türkiye’de siyaset hızla değişiyor."

Anahtar Parti İçin Yol Haritası

Partisinin önümüzdeki süreçte daha güçlü bir konuma geleceğini belirten Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin hem mevcut siyasi krizlere karşı hem de dış politikadaki gelişmelere karşı alternatif oluşturacağını belirtti.

"Bizim amacımız Türkiye’yi istikrara kavuşturmaktır. Anahtar Parti olarak, ne mevcut iktidarın ne de çökmüş muhalefetin yanında değiliz. Biz bu devletin, milletin ve vatanın partisiyiz."

Anahtar Parti’nin hızlı bir teşkilatlanma süreci geçirdiğini belirten Ağıralioğlu, erken seçim ihtimali dahil olmak üzere her senaryoya hazırlıklı olacaklarını vurguladı.

Kaynak : PHA