"İktidar Devlet Yönetme Kabiliyetini Kaybetti"

Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin kamuya ait salonları muhalefet partilerine kapatarak demokratik bir ortamı engellediğini savundu. Kastamonu halkının kendi iradesiyle karar vereceğini vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi görevini yapmaktan aciz bir yönetimin en iyi yaptığı iş, salon yasaklamak oldu. Bir bakanlık düşünün ki öğrencinin barınma sorununu çözemiyor, yurtlarda gençlere sağlıklı bir ortam sunamıyor, yeterli ve kaliteli yemek veremiyor, ihmaller yüzünden asansör kazalarında gencecik evlatlarımızı kaybediyoruz ama iş siyasi yasak koymaya geldiğinde tam kadro çalışıyor."

"Bu kararla bir kez daha gördük ki, iktidar artık devlet yönetme kabiliyetini tamamen kaybetmiş, yasakçılıkla ayakta kalmaya çalışıyor. Kastamonu halkının kendi şehrinde kimi dinleyeceğine bile karar vermeye çalışıyorlar. Çünkü yolun sonuna geldiler. Kendileri de farkındalar. Milletimiz de farkında. Milletin iradesi bizimle."

"Halk Meydanları Dolduracaktır"

İmamoğlu’nun konuşmasının engellenmeye çalışılmasının halkın iradesiyle karşılık bulacağını ifade eden Kılıç, salonların kapatılmasının CHP’nin halka ulaşmasını engelleyemeyeceğini söyledi:

"Salonları kapatsalar halk alanları, meydanları dolduracaktır. Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’da salonlarda değil, halkın gönlünde konuşacak. Bu yasakçılıkla neyi başardıklarını düşünüyorlar? Gereken cevabı halkımız verecek. İzlemelerini tavsiye ederim."

Kaynak : PHA