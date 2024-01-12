Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerinin 2023 yılında 707 bin 814 başvuruda 3,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladığını duyurdu. Şikayetlerde ilk sırayı ayakkabı sorunları yer aldı.ANKARA (İGFA) - Tüketici hakem heyetleri geçen yıl değeri yaklaşık 3,9 milyar lirayı bulan 707 bin 814 uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüketicilerle satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 1995'ten bu yana faaliyetlerine devam ediyor.

Uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlayan heyetler, yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azalttı. 1995'ten bu yana geçen 28 yılda yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı.

YAYGIN OLARAK ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANILDI

Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunuyor. Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla şikayetler kolayca iletilebiliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada en çok ayakkabı şikayet konusu olurken, cep telefonu, kredi kartı üyelikleri iki ve üçüncü sırada yer aldı.