Sahne Kadrosu Güçlü, Konu Sürükleyici

Oyuncu kadrosunda Serhat Özdemir, Zeynep Karadağ, Ramazan Acar, Kübra Nur Özdemir, Meral Tatar, Nilgün Kuzu, Zeliha Dağtekin, Şehnaz Çelebi ve Ahmet Mustafa Uçar yer alıyor. Dramaturgluğunu Şeyma Eylül Yılmaz’ın yaptığı oyunun rejisörlüğü Ahmed Aydınlı ve A. Pelin Aydınlı’ya ait. Kostüm ve dekor çalışmaları ise Fatmanur Ceviz imzası taşıyor.

Kahta Belediyesi ve Kamu Kurumlarından Destek

Kahta Belediyesi başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı ilçe müdürlüklerinin destekleriyle sahneye taşınan oyun, sanatın yerelde daha çok kişiye ulaşmasını hedefliyor.

Komedi ve Eleştirel Bakış Bir Arada

Afişte kullanılan çarpıcı görseller ve oyun adı, izleyiciye hem komik hem düşündürücü bir içeriğin habercisi olarak yorumlanıyor. “Tuhaf Restaurant” konsepti etrafında şekillenen sahnelerle, izleyici hem gülecek hem de sürprizlerle dolu bir sahne deneyimi yaşayacak.

Tüm Halk Davetli

Organizasyon yetkilileri, kültürel etkinliklere gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek tüm Kahta halkını oyunu izlemeye davet etti.

Kaynak : PHA