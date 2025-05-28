Kahta Belediyesi ve İlçe Müftülüğü'nden Manevi Buluşma

Maneviyatın Kalplere İşleyeceği Bir Gece

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilavetleri sunulacak, katılımcılar manevi bir atmosferde bir araya gelecek. Etkinliğin çocuklar için de uygun olması, ailelerin programa daha geniş katılım göstermesini hedefliyor.

Kahta Belediyesi ve Kahta İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen bu manevi buluşma, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek Ramazan ayının ruhunu yaşatmayı amaçlıyor.

Tüm Halk Davetli

Organizasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Bu anlamlı programda birlikte dualarda buluşmak, gönüllerimizi Kur’an’ın nuru ile aydınlatmak istiyoruz. Tüm halkımız davetlidir,” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA