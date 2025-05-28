Demirbağ: “Gençlik, Sorumluluk Bilinciyle Şekillenir”

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Eğitimci ve Yazar Ömer Demirbağ, değerler eğitiminin genç bireylerin karakter inşasındaki önemine vurgu yaptı. Ahlaki değerler, erdemli birey olma yolculuğu ve toplumsal sorumluluk konularında önemli mesajlar veren Demirbağ, gençlerin hem bireysel hem de sosyal anlamda güçlü karakterler olarak yetişmesinin, sağlam bir değer eğitimiyle mümkün olacağını belirtti.

Söyleşinin interaktif bölümünde öğrencilerden gelen soruları içtenlikle yanıtlayan Demirbağ, gençlerin duyarlılığı ve sorgulayıcı yaklaşımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edebiyat Sokağı Öğrencilerin Beğenisini Kazandı

Programın ardından okul bünyesinde öğrencilerin katkılarıyla oluşturulan “Edebiyat Sokağı” ziyaret edildi. Okul koridorlarında edebi şahsiyetlerin tanıtıldığı ve öğrenci çalışmalarının sergilendiği bu alan, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nden Teşekkür

Etkinlik sonunda söz alan Adıyaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, gençlerin değerler ekseninde yetişmesini sağlayacak bu tür programların önemine değinerek, “Eğitimci ve Yazar Ömer Demirbağ’a değerli katkıları için, okul müdürümüz Dr. Muzaffer Karataş’a ise organizasyondaki çabaları için teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA