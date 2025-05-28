Adıyaman’dan Katılan Kulüpler Hem Yarıştı Hem Dayanışma Mesajı Verdi

Perre Offroad Kulübü Geniş Katılımla Elbistan’daydı

Adıyaman’dan Perre Off-road Kulübü Başkanı Emrah Parlar öncülüğünde etkinliğe katılan kulüp üyeleri, araçlarıyla pistteki yerini alırken, sadece yarışla sınırlı kalmayarak kültürel katkı da sundular. Adıyaman Harfane Grubu, kulüp adına sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı. Etkinlik boyunca Perre Off-road adına çiğköfte ikramını gerçekleştiren Şükrü Çiğköfte ise büyük ilgi gördü.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perre Off-road Kulübü Başkanı Emrah Parlar, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “6 Şubat depreminin yaralarını hep birlikte saracağız. Bu tür etkinlikler, doğa sporları üzerinden bir araya gelip toplumsal dayanışmayı artırmak açısından çok kıymetli. Kulüp olarak bu tarz organizasyonların sürdürülebilirliği için çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Parlar ayrıca kulübe destek sunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu’na, Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Toprak’a, Gastronomi Evi’ne, Elbistan Belediye Başkanı’na, Elbistan Off-road Kulübü Başkanı Galip Şahin’e, Ferzan Beton Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Arslan’a ve iş insanı Şükrü Aydın’a teşekkür etti.

ADOFF 02 Kulübü Yarışta Dereceye Girdi

Elbistan’daki organizasyona Adıyaman’dan katılan bir diğer kulüp olan ADOFF 02 Kulübü ise, yarış pistinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Kulüp Başkanı Bayram Çalışır ve ekibi, mücadele ettikleri yarışta dereceye girerek Adıyaman’a bir başarı daha kazandırdı.

Perre Haber Ajansı’na konuşan Çalışır, “Adıyaman’ı temsil etmiş olmanın gururu çok büyük. Böylesi bir organizasyonda yer almak ve başarıyla dönmek bizim için çok kıymetli. Bu süreçte bize destek veren başta Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Basri Duman, Abuzer Özdemir, Ramazan Çetin, M. Ali Güzel, İbrahim Güzel, Ramiz İnce, Vejdi Umman Dilek, Nebi Tepe ve Mehmet Sönmüş’e, ayrıca Suriye uyruklu ustalar İbrahim ve Muhamm’a teşekkür ederiz,” dedi.

Dayanışma, Spor ve Anıların Buluşma Noktası Oldu

Off-road yarışlarının yanı sıra müzik, yöresel lezzetler ve kültürel sunumlarla zenginleşen Elbistan’daki bu yılki etkinlik, katılımcılar için hem spor hem de kaynaşma ortamı sundu. Etkinlik, özellikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına gerçekleştirilmesi bakımından anlamlı bir mesaj da içerdi.

Kaynak : PHA