TÜGVA'nın açtığı tazminat davası kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz konuldu. Haciz işlemi, faizle birlikte toplam tutarın 70 bin TL'yi aşması ve yaklaşık 10 bin TL eksik ödeme bulunması gerekçesiyle gerçekleştirildi.

Yerel mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan davada 30 bin TL tazminata hükmetmişti. Kılıçdaroğlu, kararı istinafa taşımış ve süreçte muhtemel faiz de dahil edilerek 58 bin TL ödeme yaptığı bildirilmişti.

İstinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından TÜGVA, eksik kalan yaklaşık 10 bin TL için haciz talebinde bulundu. Bu talep üzerine Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz uygulandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatları, haciz kararına itiraz etti.

ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE