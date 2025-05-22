Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, TSK’nın terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerini duyurdu.

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda, Pençe-Kilit bölgesinde PKK’ya ait mağaralarda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilirken, barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist teslim oldu.

Devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist teslim oldu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vQkMGpmiCi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2025

SINIRDA YOĞUN GÜVENLİK

Bu haftaki toplantıya Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Albay Anar Eyvazov ve beraberindeki heyet de katıldı. Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk toplantıda, hudutlarda son bir haftada 2’si terör örgütü mensubu 146 kişi yakalandığını belirtirken, 2025 yılında yakalananların sayısının 2 bin179’a, engellenenlerin sayısı ise 33 bin 627’ye ulaştığını söyledi. Tuğamiral Aktürk, Van hudut hattında ise 13 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

SURİYE’DE TÜNEL VE PATLAYICI TEMİZLİĞİ

Öte yandan Suriye harekât bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı ve tünel tespit-imha faaliyetlerinin sürdüğü duyuruldu.

İstikrar ve sığınmacıların güvenli geri dönüşü için çalışan TSK, Suriye’nin savunma kapasitesini artırmak için iş birliğini sürdürürken, 20 Mayıs’ta da Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü başkanlığındaki heyetin Suriye’ye giderek askeri iş birliği ve koordinasyon konularını görüştüğü kaydedildi.