2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planları doğrultusunda “Söz Konusu insan ise; trafikte “1” can kaybı bile fazladır!” anlayışıyla trafikte kayıpların azaltılması için denetimler aralıksız devam ediyor.

Adıyaman’ın kuzeyinde bulunan Adıyaman’ın ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca kış mevsimi olması nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği güzergâhlar ile kazaların yoğun olarak meydana geliyor. Karayolları başta olmak üzere yapılan trafik denetim ve kontrollerinde, kış lastiği takma zorunluluğu bulunan ticari araçlarda kış lastiklerinin takılmadığı, kış lastiği takma zorunluluğu bulunmayan araçlarda ise patinaj zincirlerinin bulundurulmadığı denetimlerle görüldü.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlamaktadır. Bu nedenle zorunlu olmayan araçlar içinde kış lastiğinin takılması önemlidir.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından kış yolculuklarında sürücülerin uymaları gereken kuralları yeniden hatırlatarak; "Kışın seyahate çıkmadan önce güzergâhtaki yol ve hava durumu ile ilgili bilgi alınmalı araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulmalıdır.

Kış koşullarında yapılan seyahatlerde yol güzergâhında bölgesel olarak hava ve yol koşullarının hızlı değişkenlik göstereceği düşünülerek tedbirli davranılmalıdır.

Yolun buzlu ve kaygan olması hava koşullarından kaynaklanan doğal bir olaydır. Kar ve tipinin yoğun olduğu koşullarda yol kullanıcılarının can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olmamalı ve kapatılan yola kesinlikle girilmemelidir.

Yazılı, görsel ve sosyal medyada ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından (AFAD, Valilik, Belediye, Meteoroloji) yapılan meteorolojik uyarılar dikkate alınmalıdır.

Kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmamalıdır. Araçlara kış lastiği takılmalıdır. Islak buzlu ve karlı yolda hız yapılmamalı ve takip mesafesi arttırılmalıdır. Ani frenlerden kaçınılmalıdır.

Karlı havalarda aracın deposu dolu tutulmalıdır. Kötü hava koşullarında toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.

Kış mevsiminde kaza yapma riski normal günlere göre 6 kat artmaktadır. Kendiniz, sevdikleriniz ve aynı yolu paylaştığınız diğer sürücü ve yolcuların can güvenliği için lütfen kış yolculuklarında sürücülerin uymaları gereken kurallara uyalım" şeklinde bilgilendirdiler.