İl Müdürü Ali Tosun bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Samsat'a geldi. İlk olarak, okul idarecilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı,daha sonra sınıfları da ziyaret eden Müdür Ali Tosun öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Öğretmenlerle yapılan toplantıda konuşan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun:"Bize emanet bir nesil var ve biz bu nesli sadece akademik değil vatanını, milletini, bayrağını seven, örf ve adetlerine değer veren ve bu değerleri gelecek nesillere aktaran bir nesil olarak yetiştirme gayretindeyiz. Bu konuda öğretmenlerimize güveniyoruz. İlkokul kademesinde sınavlar kaldırıldı. Çocuklarımızın sınav kaygısı gütmeden sabah fiziki etkinliklerle güne zinde başlayıp bahçede geleneksel oyunlarla eğlenerek bir eğitim almasını istiyoruz. Bu şekilde çocuklarımızı belli değerlerle yüklenmiş, arkadaşlarıyla paylaşmayı öğrenen, toplumun kültürel ve geleneksel değerlerine yabancı olmayan mutlu çocuklar olarak yetiştirirsek inanın ki ileride daha başarılı öğrencilerle karşı karşıya geleceğiz. İl Milli Eğitim Müdürü olarak kapım her zaman meslektaşlarımıza açık. Her zaman sizleri ağırlamaktan ve varsa sorunlarınızı çözmekten mutluluk duyarım. "ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA