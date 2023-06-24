Başkan Torunoğlu, depremde ağır hasar gören Adıyaman'a süper teşvik verilmesi, tüzel kişilerin hak sahipliğinden faydalanması, KGF ve KOSGEB’in finansman paketlerine erişimin kolaylaştırılması ve Kuyulu Organize Sanayi Bölgesinin hızlandırılması noktasında talepte bulundu.

Başkan Torunoğlu, şu sorunların dile getirdi:

"Depremde ağır hasar gören birkaç ilimiz var. Bunların başında da Adıyaman geliyor. Başta Adıyaman olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş, Islahiye ve Nurdağı gibi depremden ağır hasar gören illere öncelik olacak mı? İşçilerimizin birçoğu 6. Bölgeden faydalanan depremden hasar görmeyen diğer illere kaydılar. Şu anda 6. Bölgeden faydalanan ve depremden hasar görmeyen iller çok büyük potansiyel sanayi şehri olma yolunda ilerliyor. Bizlerde kan kaybediyoruz. Bu konuda ifade ettiğim gibi 4 ilimiz için Süper Teşvik bölgesi gibi geçici bir paket oluşturulabilir. Biz asgari ücretle personellerimizi burada tutamıyoruz. Çünkü çocukların eğitimlerini, yatacak yerlerini düşünüyorlar. Bizim personellere asgari ücrete ilaveten destek vermemiz gerekiyor ki personelleri burada tutabilelim. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Bir diğer konumuz tüzel kişilerin hak sahipliğinden faydalanamaması. Sayın Bakanım; ticaretle uğraşan vatandaşlarımız kendi şahsi evlerini dahi teminat gösterebilmek için şirketleri adına kaydedip bankadan kredi kullandılar. Şu anda evleri yıkıldı. Sadece bir evleri vardı o da şirket adına olduğu için tüzel kişiliklerde hak sahipliği başvurusu yapamadığı için şu anda bundan faydalanamıyorlar. Tüzel kişilikler hak sahipliğinden faydalanamıyor. Çok büyük bir belirsizlik var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Finansmana erişim noktasında özellikle son iki haftadır kredi kullanımında büyük bir sorun yaşıyoruz. KGF’de limit dolmuş durumda. KOSGEB’in verdiği destekler belli başlı birkaç sektöre yönelik. Bu konuda bizim mağduriyetimizi göz önünde bulundurarak depremden çok ağır hasar gören illere bir desteğiniz olacak mı? E-ticaret platformlarından satış yapan markalar Adıyaman’da 35 tane fason üretim yapan tekstil atölyelerinde dikim işleri yaptırıyorlar. Ticaret Bakanlığının kararıyla 1 Ocak 2024 tarihinde bunun yasaklanması öngörülüyor. Adıyaman OSB’de 30 işletmede 4 bine yakın istihdam sağlanıyordu. Bununla ilgili Adıyaman özelinde bir çalışma yapılamaz mı?

Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi’ni hızlandırmamız gerekiyor. Depreme rağmen sanayicilerimiz yatırım yapmak istiyor hem sizlerin desteğiyle dışarıdan gelecek yatırımcılara bizim yer vermemiz gerekiyor. Bugün Adıyaman’a yatırım yapmak isteyen herkes eli boş dönüyor. Yer vermekte zorlanıyoruz. Adıyaman OSB’de toptancı üyelerimiz var. Üretim yapmayan üyelerimizde mevcut ama zamanında OSB yeni açıldığında ellerini taşın altına koyup burada yer almışlar. Onlara Toptancılar Sitesi, Mobilyacılar Sitesi tarzı gibi bir yer tahsis etmemiz gerek. Burada da arsa noktasında problem yaşıyoruz. Birkaç pürüzden dolayı biz OSB’mizi verimli kullanamıyoruz. İkinci OSB’nin de bir an evvel faaliyete geçirip yatırımcıları göndermememiz için bir an evvel sizden destek bekliyoruz"

Toplantıya ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haci Dikmen, Yönetim Kurulu üyeleri Bilal Delikanlı, Halil Akgün, Aydın Yaşar, Mehmet Recep Yalçın, Ahmet Genç ve Murat Ayabak katıldılar.



Kaynak : PHA