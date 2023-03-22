ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, madde madde sıraladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1) İstihdamı Normale Döndürebilmek ve Diğer İllerle Rekabet Edebilmek Amacıyla Depremde Büyük Hasar Gören Şehirlerin Geçici Olarak 7.Bölge İlan Edilmesi, Personel Giderlerinin Hafifletilmesi, İhracat Yolunun Açılması ve Teşvik Paketine SSK’nın Dışında Bağkurun da Eklenmesini

2) İlimize Yapılması Planlanan Gıda Yardımlarının Yerel Esnafımız Tarafından Tedarik Edilmesi,

3) Kaldırılan Enkazlardan İnşası Bitecek Son Daireye Kadarki Süreçte İşçilik, Makine ve Malzeme Tedariğinin Sağlanmasında Önceliğin Yerel Esnafımız Olmasını, Mühendislik Hizmetlerinde İlimiz Odalarına Kayıtlı Mühendisler’e Öncelik Verilmesini

4) Yıkımın Nüfusa Oranla En Yüksek Olduğu Adıyaman’da İnşa Edilmesi Planlanan Konut Sayısının Yeniden Gözden Geçirilmesini

5) Enerji Yatırımlarında Kotaların Yeniden Değerlendirilip Turizm Başta Olmak Üzere Tüm İş Konularında Teşvik Edici Faizsiz ve Uzun Vadeli Finansman Çözümlerinin Desteklenmesini Talep ediyoruz. Yaralarımızı devletimizin desteğiyle sarıp kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz"