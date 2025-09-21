Şeriban ÖZÇAKMAK – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, TOKİ ile ev sahibi olan ve borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlara %25 oranında indirim imkanı sağlayacak. İndirim uygulaması 22 Eylül’de başlayacak ve 17 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması ve geriye dönük taksit borcunun bulunmaması gerekiyor. Aynı zamanda, borcunun en az dörtte birini peşin ödeyen vatandaşlar da kampanyadan faydalanabilecek.

Borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşların 22 Eylül’den itibaren 17 Ekim’e kadar bankalara başvurması gerektiği bildirildi.

Uygulamayla birlikte, hem vatandaşın ödeme güçlüğünü hafifletecek hem de TOKİ’nin yeni projelere geçmesi için kaynak sağlayacak.

