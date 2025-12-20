Ülkenin gerçek sorunlarını kaleme almaya çalışıyorum. Bugün Gölbaşı ilçemizde yaşanan ciddi bir mağduriyeti yeniden gündeme taşımak istiyorum: deprem sonrası ilan edilen “kırmızı alan” sorunu.

Defalarca yetkililere seslendik, toplantılarda dile getirdik. Ama hâlâ bir çözüm yok. Ya da belirsizlik devam ediyor.

İnsanlar kış günü evlerinden çıkmaya zorlanıyor, bazılarının elektrikleri bile kesilmiş. Evinden çıkan ne yapsın? Gidecek yeri yok, gelir yok, destek yok!

Bir şehrin demografik yapısı bozulmadan, yerinde, depreme dayanıklı konutlar yapılabilir.

Bugün dünya denizlerin üstüne gökdelen dikiyor, biz neden aynı yerleşimde güvenli evler inşa edemiyoruz?

Gölbaşı gölüyle, tarihiyle, konumuyla bir değerdir. Ama bugün şehrin çehresi değişti, insanlar istemedikleri yerlere taşındı, ama mağduriyetleri hala devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Çöplü mevkiinde yapılan TOKİ konutlarında oturan kadınlar toplandı. Seslerini duyurmak istediler. Ben de onların sesi olarak bu yazıyı kaleme alıyorum.

Çünkü yaşanan sorunlar az değil:

- Çatılar akıyor,

- Duvarlar rutubetli,

- Isı yalıtımı yetersiz,

- Pencerelerden soğuk giriyor,

- Tesisat sorunlu,

- Asansör çalışmıyor vb sorunlar tarafıma iletildi.

Deprem geçirmiş bir halk olarak tek beklentimiz vardı: Güvenli, sağlam ve sağlıklı evler.

Ama karşımıza çıkan tablo yine hüsran…

Binlerce lira kredi ödeyen ya da kira veren insanlar bu koşullarda yaşamak zorunda bırakılmamalı.

Unutulmamalıdır ki TOKİ, bir sosyal konut projesidir.

Yani dar gelirli vatandaşın nefes alacağı, güvenle barınacağı bir yuva sağlamalıdır.

Ama bugün geldiğimiz noktada, TOKİ ismi şikayetlerle, eksik teslimlerle anılıyor.

Vatandaşın sorduğu sorulara cevap verilmek zorunda:

- Bu konutlar hangi denetimlerden geçti?

- Müteahhit firmalar neden sorumlu tutulmuyor?

- Ödemesini tam yapan vatandaşa neden eksik teslimat yapılıyor?

- Şikayetler neden duyulmuyor?

Barınmak bir lüks değil, en temel insan hakkıdır.

Kimse “başımı sokacak bir evim var ama akıyor, ısınmıyor, dememeli.

Yetkililere sesleniyoruz:

- TOKİ konutları teslim edilmeden önce sıkı şekilde denetlenmeli,

- Eksik ve yaşanılamaz evler kesinlikle teslim edilmemeli,

- Var olan sorunlar derhal giderilmeli.

Aksi takdirde bu konu artık sadece bir “konut sorunu” değil, bir insanlık ve yaşam hakkı sorunu hâline gelir.

Sonuç;

Gölbaşı’nda kırmızı alan sorunu artık çözülsün!

Vatandaş evinden çıkmak zorunda kalıyor, destek yok, mağduriyet büyük.

Deprem yetmedi, bir de belirsizlik içinde bırakıldılar.

Adil, kalıcı ve insanca bir çözüm istiyoruz!

