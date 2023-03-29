Togg sosyal medya hesaplarından ve TRT Haber’den canlı olarak yayınlanan çekiliş sonunda, 177 bin 467 kişi arasından şanslı 20 bin kullanıcı ön sipariş hakkı kazandı. 20 bin kişinin yanı sıra 20 bin kişi de yedek listede yerini aldı. Asıl ve yedek listeye giren kullanıcılar, akıllı cihazlarını teslim almayı bekledikleri süre kadar ilave garanti ve her bekledikleri ay için Trugo’dan 85 kWs(*) enerji dolum hakkı kazanacak.

Türkiye’de ilk defa uçtan uca dijital satış yöntemiyle yapılan T10X ön sipariş sürecinde, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 20 bin adet T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyen dijital çekiliş gerçekleşti. 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulamasından ve Togg websitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, 29 Mart’ta noter huzurunda yapılan dijital çekiliş heyecanını yaşadı. Ön sipariş sürecine katılan kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, T10X için ön sipariş hakkı kazandı. Togg’un sosyal medya hesapları ile TRT Haber’de canlı olarak yayınlanan çekilişte ön sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Yedek liste de belli oldu

Çekilişte, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda hakkını kullanmayan kullanıcıların olması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

Beklenen süre kadar ek garanti ve Trugo’dan aylık 85 kWs (*) enerji dolum hakkı

Çekiliş sonucu asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren, teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip, Trugo’dan da aylık 85 kWs (*) enerji dolum hakkı tanımlanacak. Asıl ve yedek listede yer alan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler e-Cüzdan’larında tutulurken, her iki listeye de giremeyen kullanıcıların ön ödemeleri hesaplarına iade edilecek.

Uçtan uca dijital bir süreç devam ediyor

Çekilişin kazananları teslimata kadar giden yolculukta tamamıyla uçtan uca dijital bir satış süreci deneyimleyecek. Trumore uygulaması üzerinden siparişlerini yönetebilecek, kasko, sigorta gibi diğer hizmet ve ürünleri satın alabilecek, ödemelerini tamamlayıp akıllı cihazlarına sahip olabilecek.