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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( TOGG ), tarafından üretilen TOGG'un T10X modeli ilçede bulunan öğrencilere tanıtıldı. Mehmet Tevfik Göksu AİHL Proje Okulu bahçesine getirilen TOGG'un öğrencilere özellikleri hakkında bilgi verildi. Mehmet Tevfik Göksu AİHL Proje Okuluna TOGG'unu gönderen Avukat Hakan Toydaş, öğrencilerin otomobil hakkında merak ettiklerini cevapladı. Okul bahçesine getirilen otomobil hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra fotoğraf çekme imkanı bularak otomobilin içerisindeki çalışma aksamını yakında inceleme fırsatı buldular. Mehmet Tevfik Göksu AİHL Proje Okul Müdürü Abdullah Çaktı, otomobilini gönderen Avukat Hakan Toydaş'a teşekkür ederek, yerli ve milli teknolojilerin öğrencilerin hayatına ışık tutuğunu söyledi.

Gölbaşı'nda temizlik seferberliği devam ediyor

Gölbaşı'nda temizlik seferberliği devam ediyor

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