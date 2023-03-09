Yaklaşık 1 ay il il gezip yardımlar toplayan Can Harmanşah, çocuklara oyun alanlarından tutun da gıda ve kıyafet yardımına kadar büyük işler başardı.

Harmanşah, depremin meydana gelmesinden sonra bir gün içerisinde Türkiye'ye geldi.

TIR okulu ortakları ile hızlı bir organizasyon gerçekleştirerek aksiyon aldı. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak için Türkiye'deki takipçileri ile Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'da toplantılar düzenledi.

Kendisi ve şirketi de büyük bağışta bulunduğu bu asrın felaketinde, takipçilerinin de desteğiyle yaklaşık 250 bin TL bağış topladı.

Onun dışında Niğde Üniversitesi'nden Pınar Hoca ile ortaklaşa, deprem bölgesindeki çocuklar için bir oyun alanı oluşturulmasına ön ayak oldu.

TIR'lar dolusu gıda, kıyafet, oyuncak ve hijyen malzemelerini il il doşarak AFAD ve AHBAP ekiplerine teslim edilirken, depremzedelere moral konuşmaları yapıldı.