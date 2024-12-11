“Özel Hastaneler İçin Çalışıyorlar”

Kadıgil, hükümetin sağlık politikalarının vatandaşların yararına değil, özel hastane sahiplerinin kâr etmesine odaklandığını iddia ederek, “Ellerini ovuşturup hepimizin hastalanmasını bekleyen bir sağlık anlayışı var. Koruyucu sağlık hizmetlerinden tasarruf ediliyor, aile hekimleri zor şartlarda çalışıyor. Ama özel hastanelere her türlü destek sağlanıyor” diye konuştu.

“Enerji ve Ulaştırma Politikaları Halkın Aleyhine”

Enerji sektöründeki özelleştirmeleri de eleştiren Kadıgil, devletin ürettiği elektriğin yerine özel sektörün ön plana çıkarıldığını, bunun da faturalara zam olarak yansıdığını söyledi. Avrasya Tüneli ve Kütahya Havalimanı gibi projelerde verilen yolcu ve geçiş garantilerinin kamu kaynaklarını büyük zarara uğrattığını vurgulayan Kadıgil, “Bu ülkenin milyarlarca lirası yandaş müteahhitlere aktarılıyor” ifadelerini kullandı.

“Vergiler Halktan Toplanıyor, Zenginlere Akıyor”

Kadıgil, bütçede toplanan vergilerin büyük kısmının dolaylı vergilerle halktan elde edildiğine dikkat çekerek, “Ekmekten süte kadar her üründen alınan KDV’lerle oluşturulan 12 trilyon liralık bütçenin 14 trilyon lira gideri var. Bu açık, adaletsiz politikalarla büyüyor” dedi.

“Özel Hastaneleri Kamulaştıralım”

Kadıgil, TİP olarak sağlık alanında yapısal bir değişim önerdiklerini belirterek, “Bütün özel hastanelerin kamulaştırılması için bir kanun teklifi verdik. Madem bütçeden bu kadar büyük kaynaklar akıyor, bu kaynakları halkımızın sağlık hizmetine doğrudan aktaralım. Çünkü sağlık satılık bir meta değildir” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA