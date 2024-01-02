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Merkez Bankası, Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 48, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarının bin 310 TL olması kararlaştırıldı.

Belirlenen oran ve tutara ilişkin tebliğin 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerliliği başladı.

Hatırlanacağı gibi söz konusu temerrüt faiz oranı 2023 başında yüzde 11,75'ti.