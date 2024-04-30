BDDK, iki yıl önce çıkardığı temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 750 TL'den bin 500 TL'ye çıkaracağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Temassız limit tutarı ile ilgili yazı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderildi.

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Söz konusu yazıya göre, kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 750 liradan bin 500 liraya çıkarıldı.

Hatırlanacağı gibi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti en son 2 yıl önce 750 liraya çıkarılmıştı.

Kaynak: igf