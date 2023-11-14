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Açıköğretim programları hariç diğer üniversite öğrencilerine masaüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonu desteği verilmesi kararlaştırılmıştt.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre bakanlık öğrencilere cep telefonunun satış bedelinin yüzde 44,44'ünü, bilgisayar cihazının ise yüzde 16,66'sını destek olarak verecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden yapılacak başvurular kapsamında öğrenciler bir defaya mahsus bu hizmetten yararlanabilecek.

Başvuru şartlarının da yer aldığı tebliğte, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Ayrıca teknolojik cihaz desteği başvurusu için bilgisayar ya da cep telefonu cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 liradan az olması koşullar arasında yer aldı.

Cihaz faturasının öğrencinin TC Kimlik numarasınıda içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, banka İBAN numarası ile telefon hattının öğrenciye ait olması gibi şartlar da bulunuyor.

İNTERNET DESTEĞİ

İnternet desteği ise bir hatla sınırlı olacak. İki ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 GB şeklinde yıllık 120 GB olarak verilecek. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilemeyecek.

Öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılacak.

Söz konusu tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.