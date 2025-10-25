İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, 'casusluk' soruşturması kapsamında TELE 1 televizyonunun sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu atandı. Karar, soruşturma kapsamında şüpheli durumdaki kişiler ve kanalın fiili kullanımı gerekçesiyle alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'Şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturma kapsamında suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda ise oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda TELE 1 isimli televizyon kanalını kullandığı' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu kapsamda kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetim kayyımı olarak atandığı bildirildi.

Kaynak : PERRE