Sergide konuşan Kaymakam Soysal, yaşanılan acıların sanatsal bir dille ifade edilmesinin önemine değindi. Bu tür etkinliklerin ilçenin kültürel birikimine katkı sunduğunu belirten Kaymakam Soysal, serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti ifade etti.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, ilçe protokolüyle birlikte Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen 'Yıkıntıların Sessizliği' Resim Sergisine katıldı. Sergide, depremin yıkıcı etkilerinin ve insan hikâyelerinin tuvale yansıdığı eserler yer aldı.

