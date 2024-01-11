Depremde dur durak bilmeden, yağmur, çamur, kar, kış demeden yardımlara koşan Ulum; bu kez K-17 Konteyner kentte yaşamını sürdüren vatandaşlara ekmek dağıtımı yaptı.

Yaptığı yardım çalışması hakkında bilgi aktaran Ulum şunları söyledi:

"İstedik ki, gitmediğimiz konteyner kentte ekmek dağıtalım. Gitmediğimiz kapısını çalmadığımız gönüllerini almadığımız kardeşlerimizi bırakmak istemiyoruz. Kardeşlerimizle bir olmak beraber olmak güçlü yaralarına bir nebze olsun derman olup yanlarınızdayız diyebilmek istedik. Bir hayır sahibimizin yine yetim kardeşlerimize ulaştırılması için bize katkı sunması sonrasında ayakkabı ve bot dağıtımı yaparak günü tamamladık. Bizlere bu çalışmamızda katkı sunan emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim keselerine bereket versin. Birlik ve beraberliğimizi daim etsin."

Kaynak : PHA