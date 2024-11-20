Ağbaba, "Eğer Bakana bir saldırı olduysa barbarlıktır. Ancak vekillere yapılan saldırı da aynı şekilde barbarlıktır" diyerek komisyon salonunda yaşanan olaylara dikkat çekti.

“Komisyon, Sayın Bakan’dan Özür Bekliyor”

Sabah yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Ağbaba, CHP’li vekillerin, Bakan Yerlikaya’ya herhangi bir hakaret veya saldırı niyeti taşımadığını söyledi. Ağbaba, olayın yanlış yansıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız, Sayın Bakan’a sadece Esenyurt’taki vekillerin karşılaştığı engellemeleri hissettirmek istiyordu. 'Sayın Bakan, vekillerin yaşadığı bu duyguyu siz de yaşayın' demeyi planlıyorduk. Ancak olay farklı bir şekilde yansıtıldı. Eğer Bakana bir saldırı olduysa barbarlıktır. Ancak aynı şekilde vekillere yapılan saldırı da kabul edilemez. Bu komisyon, Sayın Bakan’dan bir özür bekliyor."

Esenyurt Kayyumu ve Ahmet Özer Tutuklaması

Ağbaba, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına ve belediyeye kayyum atanmasına da sert sözlerle tepki gösterdi. Kayyum atamalarını “milletin iradesine darbe” olarak nitelendiren Ağbaba, Ahmet Özer hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu savundu:

"Ahmet Özer’in hesabına kaynağı belirsiz paralar geldiği iddia ediliyor. Ancak bu paranın, kızının kira bedeli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Özer’in İmralı’nın gündeminde olduğu söyleniyor. Eğer bu bir suçsa, İmralı’ya gidip görüşmeler yapan birçok kişinin de cezaevinde olması gerekmez mi? Bu iddialar tamamen siyasi ve hukuksuzdur."

“FETÖ Taktikleri Devam Ediyor”

Ağbaba, kayyum uygulamalarının hukuksuz olduğunu ve geçmişte FETÖ tarafından kullanılan taktiklerin bugün de sürdüğünü ileri sürdü:

"2011’den sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik FETÖ taktikleriyle yapılan gizli tanık ifadeleri nasıl haksızlıklar yarattıysa, bugün aynı yöntemler belediyelere kayyum atamak için kullanılıyor. FETÖ döneminde görevden alınan belediye başkanlarının yerine meclis üyeleri atanıyordu. Şimdi ise kayyum atanarak milletin iradesi gasp ediliyor."

"Ahmet Türk O Gün Terörist Değil de Üç Gün Sonra mı Oldu?"

Ağbaba, Ahmet Türk’ün bir barış yemeğine katılması ve ardından hakkında çıkan iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Türk, Sayın Cevdet Yılmaz ve Abdulhamit Gül ile bir barış yemeğine katıldı. Bu yemekte cinayetlerin olduğu bir mesele aşiret geleneğiyle çözülmeye çalışıldı. Ahmet Türk, o gün terörist değil de üç gün sonra mı terörist oldu? Bu durum, hukukun değil, keyfiyetin bir göstergesidir."

"Kayyum Uygulamaları Millete Darbedir"

Ağbaba, kayyum atamalarını halkın seçme ve seçilme hakkına darbe olarak nitelendirdi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Kayyum uygulamaları, halkın iradesini yok saymaktır. Bu yöntemle, seçilmiş belediye başkanları suçsuz yere görevden alınıyor, yerlerine atanmış memurlar getiriliyor. Bu durum, sadece Kürtlerin yaşadığı bölgelerde uygulanıyor ve açık bir ayrımcılık örneğidir. Bu hukuksuzluklara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kayyum Eleştirileri Komisyon Gündeminde

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, kayyum uygulamaları ve İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi üzerine yaşanan tartışmalar, muhalefet milletvekillerinin eleştirileriyle gündeme oturdu. Tartışmalar, komisyonun ilerleyen günlerde de yoğun geçeceğinin sinyalini verdi.

Kaynak : PHA