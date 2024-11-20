"Anayasa’ya Aykırı Hareket Ediyorsunuz"

Komisyon görüşmeleri öncesinde yaşanan arbedeye de değinen Tiryaki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Anayasa’ya sadık mısınız?” diye sordu. Kayyum uygulamalarının Anayasa’yı ihlal ettiğini vurgulayan Tiryaki, şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa’nın 127. maddesi, sadece görevle ilgili bir suç sebebiyle belediye başkanlarının görevden alınabileceğini belirtir. Ancak kayyum atadığınız belediye başkanlarının hiçbirinin görevleriyle ilgili bir soruşturması yok. Anayasa’ya bağlılık yemini ettiniz ama aykırı hareket ediyorsunuz.”

“Kürtlerin Seçme ve Seçilme Hakkı Gasp Ediliyor”

Tiryaki, kayyum uygulamalarının büyük ölçüde Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Eğer Esenyurt’u saymazsak, kayyum atamaları tamamen Kürtlerin yaşadığı coğrafyada gerçekleşiyor. Açık bir Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz. 2016’dan bu yana sadece Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz. 12 Eylül ve 27 Mayıs askeri darbelerinde bile tüm Türkiye’de benzer uygulamalar yapılmıştı. Ancak siz, sistematik olarak Kürt bölgelerine yönelik bir politika izliyorsunuz.”

“Kayyum Belediyeleri Borç Batağına Sürüklüyor”

Kayyum yönetimindeki belediyelerin ciddi borç yükleriyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Tiryaki, şu açıklamayı yaptı:

“8 milyon geliri olan bir belediye, kayyumlar tarafından 1 milyar lira borca sokulmuş durumda. 200 milyon geliri olan bir belediye, 3 milyar lira borçlanıyor. Kayyumlarınız, halkın kaynaklarını çarçur ederek belediyeleri borç batağına sürüklüyor. Bu uygulamalar, aynı zamanda kültürel soykırıma dönüşüyor. Kürt diline düşmanlık yapıyor, halkın seçme ve seçilme hakkını gasp ediyorsunuz.”

DEM Partili Aslan: “Kayyum Uygulamaları Güvenlikçi Politikaların Bir Yansımasıdır”

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da bütçe görüşmelerinde kayyum uygulamalarını eleştirdi. Güvenlik harcamalarına ayrılan yüksek bütçelere dikkat çeken Aslan, şunları söyledi:

“2025 bütçesinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlara 694,5 milyar TL iç güvenlik harcaması öngörülüyor. Güvenlikçi politikalar, Kürt bölgelerinde baskı ve yasaklarla kendini gösteriyor. Şırnak’ta 2003-2024 yılları arasında karakol ve kalekol inşaatlarına 1 milyar 875 milyon TL harcanmış. Ancak sağlık, çevre ve ekonomik kalkınma gibi temel hizmetler için yeterli kaynak ayrılmıyor.”

“OHAL Fiili Olarak Devam Ediyor”

Aslan, valilikler aracılığıyla bölgede OHAL benzeri uygulamaların sürdüğünü belirtti:

“Van’da bir yılda 8, Muş’ta 9, Bitlis’te 7, Diyarbakır’da 9 kez eylem ve etkinlik yasaklandı. Valilikler, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarına rağmen bu yasaklama kararlarını uygulamaya devam ediyor. Bu durum, hem Anayasa’yı hem de halkın temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmektedir.”

“Kayyum Politikaları İktidarın Mirası Olacak”

DEM Parti milletvekilleri, iktidarın kayyum uygulamalarının tarihsel bir utanç olarak anılacağını belirtti. Mehmet Rüştü Tiryaki, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“AKP bir gün iktidardan gidecek. Ancak akıllarda ‘kayyumcu bir parti’ olarak kalacak. Bu uygulamalar, halkın iradesine yapılmış açık bir saldırıdır.”

Kaynak : PHA