Erbakan, Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerine yönelik soruşturmalar için harekete geçen savcıların, iktidar kanadındaki yolsuzluk iddialarını görmezden geldiğini belirterek, “Bu savcılar neden harekete geçmiyor?” diye sordu.

“Asgari Ücret 35 Bin Lira Olmalı”

Erbakan, asgari ücretin mevcut ekonomik koşullarda en az 35 bin lira olması gerektiğini söyledi. Açıklamasında, “Açlık sınırı 25 bin lira, yoksulluk sınırı ise büyükşehirlerde 70 bin lirayı aşmış durumda. Konuşulan rakamlar 17 bin ile 23 bin lira arasında. Bu kabul edilebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Enflasyonun düşmesinin fiyatları düşürmeyeceğini vurgulayan Erbakan, Merkez Bankası’nın yüzde 44’lük enflasyon hedefinin tutturulamayacağını öne sürdü. “2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 50 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz” dedi.

“Çocuk Yoksulluğu Derinleşiyor”

Erbakan, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) raporuna atıfta bulunarak, Türkiye’de 7 milyon çocuğun göreli yoksulluk sınırının altında, 2 milyon çocuğun ise “derin yoksulluk” içerisinde yaşadığını ifade etti. “Bir milletin bundan daha büyük bir sorunu olamaz. Ancak kaynaklar imtiyazlı holdinglere ve israfa harcanıyor” diyerek eleştiride bulundu.

Belediyelere Yönelik Soruşturmalara Eleştiri

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine yönelik başlatılan soruşturmaları değerlendiren Erbakan, şunları söyledi:

“Ankara ve İstanbul belediyelerinin konser ve festival harcamalarına ilişkin haberler ihbar kabul edilerek jet hızıyla soruşturma başlatıldı. Eğer bir yerde israf ya da usulsüzlük varsa, elbette araştırılmalı. Ancak iktidara yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları yıllardır ayyuka çıkmışken, bu savcılar neden harekete geçmiyor? YRP’li belediyeler dahil herkes incelensin. Ama sadece muhalefet belediyelerine odaklanmak, hukuki sürecin tarafsızlığını zedeliyor.”

Teğmenlere Yönelik Soruşturma: “Adaletli Olunmalı”

Erbakan, “disiplinsizlik” gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenlere yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin açısından hassas bir kurum olduğunun altını çizen Erbakan, “Hukuki süreç, kimseye haksızlık yapılmadan yürütülmelidir” dedi. Ancak Erbakan, bu durumun iktidar tarafından bir manipülasyon aracı olarak kullanılabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu gibi olaylar üzerinden iktidar, ‘Biz gidersek 28 Şubat günleri geri gelir’ propagandası yapıyor. Türkiye, ne 28 Şubat zihniyetine ne de bu ekonomik ve adalet krizine yol açan iktidara mahkûmdur.”

“Milletin İradesi Ferasetiyle Doğruyu Bulacaktır”

Erbakan, konuşmasının sonunda milletin sağduyusuna olan inancını dile getirerek, “Bu ülke, adalet ve refah konusundaki beklentilerine uygun bir yönetimi seçme ferasetine sahiptir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA