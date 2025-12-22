Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, milletvekilleri arasında yaşanan sert tartışmalar ve yumruklu kavganın ardından oylanarak kabul edildi.

Genel Kurul'da yaşanan olaylarda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bazı milletvekilleri arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginliğe rağmen yapılan oylamada bütçe teklifi 249'a karşı 320 oyla, kesin hesap teklifi ise 247'ye karşı 316 oyla Meclis'ten geçti.

TBMM'de bütçe görüşmelerinin son gününe damga vuran kavganın, Genel Kurul'da söz alan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank'ın CHP sıralarına yönelik ifadeleriyle başladığı belirtildi. Varank'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin sözlerine CHP milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü.

Yaşanan olayların ardından oturuma ara verilirken, Meclis'teki kavga kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak : PERRE