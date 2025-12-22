Arçelik, mülkiyetinde bulunan payların Koç Holding'e satılmasıyla toplam 5,2 milyar TL tutarında hisse satış işlemi gerçekleştirme kararı aldı. Şirket, işlemin gelir tablosu üzerinde bir etkisi olmayacağını, ancak özkaynaklar içinde önemli bir sınıflandırma değişikliği yaratacağını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Arçelik'in mülkiyetinde bulunan 48 milyon TL nominal değerli payların Koç Holding A.Ş.'ye satılacağı bildirildi. Satış işleminin, Borsa İstanbul'un 'Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü' kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Hisse satış fiyatının, payların son 10 iş günü boyunca piyasada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması esas alınarak belirlendiği açıklandı. Buna göre hisse başına satış fiyatı 108,29 TL olurken, toplam satış bedeli 5,2 milyar TL olarak hesaplandı. Ödemenin nakit ve peşin yapılacağı ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, işlemin gelir tablosuna etkisi olmayacağı, ancak özkaynaklar içinde önemli bir sınıflandırma değişikliği yaratacağı vurgulandı. Satışa konu payların, 30 Kasım 2025 itibarıyla enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş maliyetinin 10 milyar TL olduğu kaydedildi.

Satış sonrasında, geçmiş yıl kârları/zararları kaleminde 4,8 milyar TL'lik bir azalışın muhasebeleştirileceği, kısıtlanmış yedekler altında izlenen 10 milyar TL'lik karşılığın ise serbest bırakılarak geçmiş yıl kârlarına aktarılacağı belirtildi. Bu işlemler sonucunda Arçelik'in toplam özkaynaklarında ve geçmiş yıl kârlarında net 5,2 milyar TL artış oluşması bekleniyor.

İşlemin mali tablolara kesin etkisinin, şirketin 2025 yıl sonu finansal raporlarında açıklanacağı ifade edildi.

