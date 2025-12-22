Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 21 Aralık tarihinde Atatürk Barajı Gölü'nde alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 4'ü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken, kaybolan 1 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.
Akşam saatlerinde meydana gelen olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin yoğun çalışması sonucu teknede bulunan 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.
Olayda kaybolan Fatih Çakır'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında acı haber geldi. Yapılan çalışmalar sonucu Çakır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çakır'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PERRE