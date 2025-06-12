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Yeni Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM çalışmalarının yürütülmesinde önemli görevler üstlenecek. Seçilen isimler, yasama faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve Meclis’in idari işleyişinin düzenlenmesi konusunda yetki sahibi olacak.

Yeni dönemde Meclis Başkanvekilliği görevine seçilen isimler şöyle:

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