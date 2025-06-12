Meclis Başkanvekilleri:
Yeni dönemde Meclis Başkanvekilliği görevine seçilen isimler şöyle:
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl
MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ
DEM Parti İstanbul Milletvekili Pervin Buldan
Katip Üyeler:
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin
AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven
AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak
Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici
AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer
AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez
CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yonter
İdare Amirleri:
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı
DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu
Yeni Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM çalışmalarının yürütülmesinde önemli görevler üstlenecek. Seçilen isimler, yasama faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve Meclis’in idari işleyişinin düzenlenmesi konusunda yetki sahibi olacak.
Kaynak : PHA