Meclis Başkanvekilleri:

Yeni dönemde Meclis Başkanvekilliği görevine seçilen isimler şöyle:

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ

DEM Parti İstanbul Milletvekili Pervin Buldan

Katip Üyeler:

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara

Başkan Sadıkoğlu: Çiftçimizin ödemeye, esnafımızın vadeye mecali kalmadı Başkan Sadıkoğlu: Çiftçimizin ödemeye, esnafımızın vadeye mecali kalmadı

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yonter

İdare Amirleri:

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu

Yeni Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM çalışmalarının yürütülmesinde önemli görevler üstlenecek. Seçilen isimler, yasama faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve Meclis’in idari işleyişinin düzenlenmesi konusunda yetki sahibi olacak.

Kaynak : PHA

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