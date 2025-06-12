Olağan Genel Kurul, Yavuz Selim Mahallesi, Müftülük Caddesi No:14/2 Merkez/Adıyaman adresinde gerçekleştirilecek. Dernekten yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantısı, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te Altınşehir Mahallesi 3053. Sokak No:4 adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Genel Kurul Gündemi:

Açılış

Divan Oluşumu

Saygı Duruşu

Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Değerlendirilmesi

Gelecek Dönem Tahmini Bütçenin Okunması

Yönetim Kurulunun İbrası

Dernek Organlarının Seçimi

Toplantı, dernek organlarının seçimi ile sona erecek. İHD Adıyaman Şubesi yetkilileri, tüm üyeleri kongre sürecine katılmaya davet etti.

İHD'nin Tarihçesi ve Mücadelesi

İnsan Hakları Derneği (İHD), 17 Temmuz 1986 tarihinde, aralarında tutuklu-hükümlü yakınları, yazarlar, gazeteciler, hukukçular, hekimler, mühendisler ve akademisyenlerin de bulunduğu 98 insan hakları savunucusu tarafından kuruldu. Dernek, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye’de yaşanan hak ihlalleri, baskılar ve cezaevlerinde artan kötü muamele karşısında kamuoyunu bilgilendirmek ve insan haklarına duyarlılığı artırmak amacıyla kurumsallaştı.

Kuruluş amacı “İnsan hak ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapmak” olarak belirlenen İHD, bu doğrultuda çok sayıda hak ihlali izleme çalışması, rapor, seminer, açık oturum ve kampanya gerçekleştirdi. Özellikle düşünce özgürlüğü, işkence, gözaltında kayıplar, cezaevleri, savaş karşıtlığı, çalışma yaşamı ve faili meçhul cinayetler gibi birçok konuda Türkiye ve uluslararası kamuoyuna bilgi aktaran İHD, insan hakları ihlallerine karşı etkin mücadele yürüten kuruluşlardan biri oldu.

Bedel Ödeyen Bir Mücadele Geleneği

İHD’nin yürüttüğü insan hakları mücadelesi, kimi dönemlerde ciddi baskı ve saldırılarla karşılaştı. Kuruluşundan bugüne 23 İHD üyesi ve yöneticisi faili meçhul cinayetlerde yaşamını yitirirken, yüzlercesi yaralandı. Derneğin genel başkanları 1998 ve 2002 yıllarında silahlı saldırıya uğradı. Ayrıca çok sayıda yönetici ve üyeye insan hakları faaliyetlerinden dolayı çeşitli cezalar verildi.

Ulusal ve Uluslararası İş Birlikleri

İHD, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) kurucuları arasında yer almakla birlikte, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN) ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) gibi kuruluşların da üyesidir. Türkiye ve dünyadaki insan hakları uygulamalarını izleyerek bu alandaki sorunları bilimsel raporlarla gündeme taşıyan İHD, insan hakları mücadelesini ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürmektedir.

İHD Adıyaman Şubesi, bu birikim ve mücadele geçmişiyle 17. Olağan Genel Kurulu’na hazırlanırken, insan hakları savunusunu yerelden evrensele taşıma kararlılığını sürdürüyor.

Kaynak : PHA