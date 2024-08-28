Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), yaşanan deprem felaketinin ardından önemli bir adım atarak, Adıyaman’da gerçekleştirdiği encümen toplantısında, depremden etkilenen 11 şehir için hazırlanan “Deprem Destek Paketi”ni duyurdu. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik olarak toplamda 500 milyon TL değerinde 89 araç ve konteyner desteği sağlanacağını açıkladı.

İmamoğlu: “Deprem Bölgesinde Olmaya ve Destek Sunmaya Devam Edeceğiz”

Toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "TBB Encümeni olarak, depremden etkilenen 11 şehrimize, yaklaşık 500 milyon lira değerinde, 89 araç ve konteyner desteğinde bulunulmasına karar verdik. Adıyaman’a özel olarak 17 araç desteğimizle bugün bu şehirde bulunuyoruz. Ayrıca deprem bölgesi için aldığımız 6000 çöp konteynerinin de bölgeye dağıtılacağını, bunların 500 tanesinin Adıyaman’a teslim edileceğini ilave etmek isterim. Deprem bölgesinde olmaya ve katkı sunmaya, bütün gayretimizle devam edeceğiz” dedi.

“Son 25 Yılın En Yüksek Vergisini Topladınız; Ne Kadarını Deprem Kentleri İçin Harcadınız?”

Ekrem İmamoğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, “Son 25 yılın en yüksek oranda vergi tahsilatını gerçekleştiren iktidarın, bu kaynakları depremden etkilenen kentlerin yeniden yapılanmasına harcayıp harcamadığını bilmiyoruz” dedi. İmamoğlu, bakanlık tarafından vaat edilen 44 bin 352 konutun sadece 8 bin 174’ünün teslim edilebildiğini ve bu düşük yapım hızının, konteyner kentlerde zor koşullarda yaşayan vatandaşların sıkıntılarının uzamasına neden olduğunu vurguladı.

İmamoğlu’ndan Yerel Yönetimi Güçlendirme Çağrısı

Toplantıda yaptığı konuşmada yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, hükümete yönelik “Geldiğiniz yeri unutmayınız. Halkın tercihine sırtınızı dönmeyin. Halkın tercihiyle aynı masada olursanız, itibarınızı artırırsınız” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, yerel yönetimlerin daha etkili olabilmesi için merkezi yönetimin desteğinin şart olduğunu belirtti.

Adıyaman’daki Toplantıda Geniş Katılım

Adıyaman’da gerçekleştirilen TBB Encümen Toplantısı’na, birçok belediye başkanı katıldı. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yer aldı.

“Daha İyi Bir Gelecek Yerelden Gelecek”

Toplantı “Daha iyi bir gelecek yerelden gelecek” başlığı altında düzenlendi. İmamoğlu, depremden etkilenen şehirlerdeki yıkımın boyutlarına dikkat çekerek, “Adıyaman’da 5.953 bina yıkıldı, 8.387 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi. İmamoğlu, kentsel dönüşüm yasasının Adıyaman gibi riskli şehirlerde beklenen başarıyı sağlayamadığını ifade ederek, bilim ve akılla hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Deprem Bölgesine Yalnız Olmadıkları Mesajı

Adıyaman’ın deprem sonrası kendini yalnız hisseden şehirlerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Adıyaman’ın yalnız olmadığını göstermek, yurttaş birliğimizi pekiştirmek amacıyla buradayız” dedi. Depremin üzerinden geçen 18 aya rağmen Adıyaman’da hala enkazların kaldırılmadığını, istihdam sorunlarının çözülmediğini ve çocukların eğitim akıbetlerinin belli olmadığını kaydetti.

TBB’nin Deprem Bölgesi Destek Paketi

İmamoğlu, TBB’nin deprem bölgesi için hazırladığı destek paketini açıkladı. Depremden etkilenen 11 şehir için 89 araç ve 6000 çöp konteyneri sağlanacağını belirten İmamoğlu, bu yardımların adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılacağını ifade etti. Geçmişte TBB’de dağıtımların şeffaflık ilkesine uygun olmadığını belirten İmamoğlu, bundan sonra her türlü desteğin kayıt altına alınarak kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

"Adalet ve Hakkaniyet Vurgusu"

İmamoğlu, konuşmasında adalet ve hakkaniyetin önemine dikkat çekerek, “Ateşin sadece düştüğü yeri yakmasını kabul edemeyiz. Bizim için tüm vatandaşlarımız eşit ve hür bireylerdir” dedi. Depremden etkilenen şehirlerin yeniden yapılanması sürecinde adaletin sağlanması gerektiğini belirtti.

“Sadece Bina Yapmak Yetmez”

Deprem bölgesiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladıklarını ve bu raporu devletin ilgili kurumlarıyla paylaşacaklarını belirten İmamoğlu, meseleye sadece bina yapma olarak bakılmaması gerektiğini vurguladı. Kentlerin tarihi dokuları, duyguları ve yaşanmışlıklarının korunmasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, her yaştan ve durumdan bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasının gerekliliğini ifade etti.

"Vergi Gelirleri ve Kamu Hizmetleri"

İmamoğlu, devletin vergi gelirlerinin 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, ancak bu gelirlerin kamu hizmetlerine yeterince yansımadığını söyledi. Vatandaşların daha fazla vergi öderken, daha az ve kalitesiz hizmet almasının kabul edilemez olduğunu belirten İmamoğlu, hükümete yerel yönetimleri güçlendirme çağrısında bulundu.

TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamalar, depremden etkilenen şehirlerin yalnız olmadığını ve bu şehirler için gerekli desteğin sağlanacağını vurguladı. İmamoğlu hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında daha fazla işbirliği ve destek gerekliliğini ifade eden İmamoğlu, TBB’nin deprem bölgesi için sağladığı destek paketinin, bölgedeki yeniden yapılanma sürecine katkı sağlaması dileklerini aktardı.

Kaynak : PHA