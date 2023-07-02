9 günlük bayram tatili bugün sona eriyor. 4 günlük Kurban Bayramı'nı da fırsat bilerek tatil beldelerine akın edenler 3 Temmuz itibariyle mesaiye başlayacak. Büyük bayram göçünde dün itibariyle başlayan dönüş yolculuğu bugün de sürüyor. Peki trafikte son durum ne?ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu dolayısıyla yollarda dün başlayan araç yoğunluğu bugün de sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yol durumu ve kapalı yollar şöyle: