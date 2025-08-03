Yöre kadınlarının el emeğiyle hazırladığı ürünleri yerinde inceleyen Bakan Yumaklı, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Kadınlarla sohbet eden Yumaklı, yerel kalkınmada kadın emeğinin önemine dikkat çekerek, üretime sağladıkları katkıdan dolayı kendilerine teşekkür etti. Yumaklı, “Kadınlarımızın el emeğiyle oluşturduğu bu üretim potansiyeli, hem kırsal kalkınmanın hem de yerel ekonominin can damarıdır” ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, İl Tarım ve Orman Müdürü, bazı ilçe ve belde belediye başkanları da eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsalda kadın girişimciliğine verdiği desteklerin devam edeceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, kadın üreticilerin güçlendirilmesinin sadece ekonomik değil, toplumsal gelişim açısından da kritik önemde olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA